Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і колишня солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха, яка після розпаду групи почала сольну кар'єру, поділилася в своєму Instagram гарячими кадрами з відпочинку.

Як виявилося, відпочиває зірка на Мальдівах. Там Вікторія вирішила влаштувати спекотну фотосесію, в якій з'явилася в спокусливому образі. Як видно, на нових знімках красуня відображена, стоячи в прозорій воді. Перед камерою вона з'явилася в стильному бірюзовому купальнику, який підкреслив струнку фігуру і спокусливі вигини тіла. Свій образ співачка доповнила строкатою хусткою на голові і модними сонцезахисними окулярами.

У підписі до фотографій Смеюха розповіла, за що так любить відпустку і подорожі. А шанувальники тут же почали коментувати її знімки, засинаючи компліментами: "Шикарна", "Шикарний фотограф, це найкрутіші фотки", "Дівчина-вогонь!", "Чим далі, тим ще краще! Молодець!", "Красуня", "Віка, Я знаю, що для вас це не новина, але ваша фігура – це бомба. Як же красиво", "Як красиво", "Як я люблю тебе. Шикарна", "Ось це фігура", "Розумниця, ангел красивий, фото супер".

Нагадаємо, Смеюха з " НеАнгелів "зняла верх купальника заради ефектної фотосесії на Мальдівах: "Милий, ще одне...".

Як повідомляла Politeka, Сміюха з "НеАнгелів" на Мальдівах покрасувалася засмагою і здивувала розмовами про кохання: "У моєму серці...".

Також Politeka писала, що Сміюха з "НеАнгелів" у прозорому вбранні заінтригувала українців: "Як тільки ви почуєте...".