Українська співачка і екс-солістка дуету "НеАнгели" Вікторія Сміюха показала вдалі фото з відпочинку на Мальдівах з несподіваним "гостем".

Як пише Politeka.net, зірка поділилася у своєму Instagram новими яскравими знімками. Зараз Сміюха насолоджується райським відпочинком на Мальдівах, звідки регулярно ділиться з шанувальниками кадрами, на яких виглядає по-справжньому щасливою. Однак, в новому пості на знімках співачка позувала не одна, як зазвичай.

Так, зірка зробила серію фото на пляжі на тлі блакитної води. Вона позувала в ефектному золотистому купальнику, проте увагу до себе привертав її "гість" на задньому плані. Фотографу вдалося зловити момент, коли поруч зі Сміюхою виявився лелека.

"Ну як же вдало в кадрі виявився "Мальдівський лелека" або чапля, доповнивши мою фотосесію! До чого б це...милі мої, я вже потихеньку освоїлася на Мальдівах і анітрохи не сумую: читаю книги, розучую нові пісні, тренуюся, гуляю, заряджаюся. Передаю вам всім великий привіт!", - написала співачка.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Це хороший знак! Лелека навіть і руху копіює! Особливо на останньому фото!", "Богиня Афродіта!!! Ваші діти будуть дуже красиві!", "Шикарна", "на щастя", "яка фігура", "лелеки приносять діток", "є прикмета що до вагітності", "Лелека дітей приносить! На щастя, любов, до діток", - пишуть люди.

Нагадаємо, Сміюха з "НеАнгелів" на Мальдівах покрасувалася засмагою і здивувала розмовами про кохання.

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