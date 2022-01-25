Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Леся Никитюк опубликовала целую серию сторис, в которых рассказала, что увлеклась криптовалютой.
«Есть повод заработать на крипте на новые двери и замок. Прямо сегодня», - заинтересовала поклонников Никитюк.
Позже она записала видеообращение, в котором рассказала, чем собирается заниматься.
«Ну все, Леся Ивановна готова к учебе на курсах по криптовалюте. Заходим, рассказываем и показываем», - пошутила артистка.
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Телеведущая устроила настоящий переполох в студии, где сидело много людей и занималось анализом графиков. Она была одета в красивую черную блузку и шляпку. Потом ее проводили в отдельный кабинет, где молодой парень стал обучать Никитюк основам работы с электронной валютой.
Леся Никитюк пошутила, что ей нужно долго вникать в новую тему, поэтому для ее обучения понадобится больше времени, чем для обучения школьников.
Напомним, что Никитюк удивила кадрами развлечений с импозантным мужчиной: "Вечерний муд".
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк заинтриговала кадром с Решетником: «По поводу участия в шоу "Холостячка"».
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