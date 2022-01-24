Леся Нікітюк, яка прославилася завдяки проекту "Орел і Решка", зізналася, чому пішла з тревел-шоу.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала успішною українською телеведучою і зіркою "Нового каналу". Знаменитість прославилася завдяки проекту "Орел і Решка" , а зараз знімається в " Хто зверху?", "Хто проти блондинок?"та багатьох інших шоу. Не забуває телеведуча і про соціальні мережі, адже веде блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах в Instagram Никитюк вирішила розповісти, чому перестала зніматися в проекті"Орел і Решка".

"По багатому або по бідному в більшості випадків я завжди була в ж * * Е. з якого гіршого почати...", - сказати Леся Нікітюк.

"Вся правда... чому я пішла з Орла", - написала на сторіс зірка.

"Регіна ось так зняла штани, працювали найбільше, та й більше всіх. Я пішла, тому що ми не домовилися з продюсером", - додала телеведуча.

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