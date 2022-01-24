Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала успішною українською телеведучою і зіркою "Нового каналу". Знаменитість прославилася завдяки проекту "Орел і Решка" , а зараз знімається в " Хто зверху?", "Хто проти блондинок?"та багатьох інших шоу. Не забуває телеведуча і про соціальні мережі, адже веде блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах в Instagram Никитюк вирішила розповісти, чому перестала зніматися в проекті"Орел і Решка".
"По багатому або по бідному в більшості випадків я завжди була в ж * * Е. з якого гіршого почати...", - сказати Леся Нікітюк.
"Вся правда... чому я пішла з Орла", - написала на сторіс зірка.
Пугачова після численних пластик вразила самовпевненою заявою: "Мене люблять будь-яку..."
Потяг на швидкості врізався в машину, є жертви: кадри з місця події
Дружина "Холостяка" Добриніна висварилася на українців і похвалилася багатствами: "Сидіть далі вдома, бійтеся"
Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан здивувала зверненням до Заливако: "Ти зробив неправильний вибір"
На кордоні знайшли застреленим прикордонника, йому було 19 років: подробиці трагедії
"Регіна ось так зняла штани, працювали найбільше, та й більше всіх. Я пішла, тому що ми не домовилися з продюсером", - додала телеведуча.
Нагадаємо, Нікітюк здивувала кадрами розваг з імпозантним чоловіком
А ще Politeka писала, що Монатік вперше вивів на сцену своїх дітей і викликав заздрість у Нікітюк
Також Politeka повідомляла, що Нікітюк після наркозу закотила домашнє застілля з чорною ікрою і перепілками