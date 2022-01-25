Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк, яку українці хочуть бачити героїнею нового сезону шоу "Холостячка", вирішила підігріти інтерес публіки до цієї теми. Цікавий кадр ведуча показала на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, нещодавно ведучий проектів «Холостяк» і «Холостяк» Григорій Решетник опублікував фото, де позував разом з героїнями перших двох сезонів "Холостячки" Ксенією Мішиною і Златою Огневич. Він звернувся до глядачів, запитавши, кого вони хотіли б бачити героїнею наступного сезону. Дуже багато написали, що хотіли б, щоб нової «Холостячкой» с Леся Нікітюк.

Телеведуча показала скріншот екрану під час відеоконференції по Zoom, в якій брав участь також і Григорій Решетник.

"Вечірній зум з приводу участі в шоу "Холостячка". Кого візьме Гриша Решетник», - підписала кадр Леся Нікітюк.

Відзначимо, Лесю Нікітюк також хотіли бачити у другому сезоні української "Холостячки".

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