Як передає Politeka.net, відома телеведуча Леся Нікітюк на своїй сторінці в Instagram показала, як проводила час близько 10 років тому. Як відомо, телеведуча вела програму на телеканалі "К1" - "Леся Здеся", де відвідувала різні заходи та клуби, де спілкувалася з різними людьми й записувала репортажі.

На кадрах Никитюк у чорно-білій масці пробує кальян, який запропонував їй поруч стоїть чоловік-іноземець в східному костюмі та гримі. Після цього телеведуча в червоній сукні починає танцювати під музику і давати сигнал оператору, щоб вимикав камеру.

"Леся-здеся 10 років тому...Вечірній муд. Всім спати", - висловилася Леся Нікітюк.

Нагадаємо, що телеведуча всупереч щільному графіку, часто навідується до себе додому в Хмельницький, до своєї мами та племінниці. Там живе її улюбленець - Рафік.

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