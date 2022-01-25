Известная хореограф и танцовщица, звезда "Танців з зірками" Илона Гвоздева наконец-то вернулась домой из Грузии после перенесенной болезни.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева, которая была победительницей «Танців з зірками», долгое время работала в Грузии хореографом-постановщиком проекта «Танцы со звездами». Со временем к ней прилетел муж, а дети в это время находились в Украине. Возвращение звезды на родину затянулось из-за того, что она заболела коронавирусом.

У себя в Инстаграм Гвоздева похвасталась, что наконец-то добралась домой, где ее ждали счастливые детки.

«Вся семья в сборе – и сразу концерт для гостей», - подписала видео звезда.

Илона не прекращала умиляться своим деткам, которых долгое время не видела. Звезда также показала, как ее дочка хвасталась своими достижениями в танцах. Девочка села на шпагат и наблюдала за маминой реакцией.

«Дочка радостно показывает результаты», - отметила артистка, не переставая умиляться.

Напомним, что Илона Гвоздева борется с болезнью, из-за чего не может вернуться домой: "Господи, когда это...".

Как сообщала Politeka, Гвоздева впечатлила видом в приспущенном платье: «Восхищаюсь вами!».

Также Politeka писала, что Гвоздева удивила кадрами в отельном номере: "Просто красиво".