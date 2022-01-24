Як передає Politeka.net кілька місяців назад Ілона Гвоздьова поїхала до Грузії працювати на грузинських "Танцях з зірками". Там вона захворіла коронавірусом, через що її повернення в Україну затягнулося.
В Instagram артистка поділилася літніми атмосферними фотографіями, на яких козирнула засмаглою шкірою і підкачаним тілом. Гвоздьова позувала в красивій білій сукні з незвичайним вирізом на спині, яку вона грайливо приспустила.
"Дай Бог всім нам мирного неба над головою і ще багато світлих, радісних і щасливих днів життя для нас усіх!",- підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу захоплених слів.
Пугачова після численних пластик вразила самовпевненою заявою: "Мене люблять будь-яку..."
Інформація про смерть Людмили Янукович виявилася фейком - ЗМІ
Дружина "Холостяка" Добриніна висварилася на українців і похвалилася багатствами: "Сидіть далі вдома, бійтеся"
Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан здивувала зверненням до Заливако: "Ти зробив неправильний вибір"
Син знаменитої актриси вирішив піти з життя після свого дня народження: "Наша сім'я спустошена"
"Яка красива", "Яка ж ви прикольна! Захоплююся вами!", "Від цих фото можна підживлюватися енергією довгими зимовими днями-вечорами. Дуже красиво", «дуже ніжні фото, Ілона», "фотографія супер, приємно дивитися, розумниця, ангел красивий", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Гвоздьова зачарувала кадрами в готельному номері:"просто красиво".
Як повідомляла Politeka, Гвоздьова не змогла стримати сміх через танці чоловіка: "йшов 7-й день...".
Також Politeka писала, що Гвоздьова засвітила, як розважається на карантині.