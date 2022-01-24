Як передає Politeka.net кілька місяців назад Ілона Гвоздьова поїхала до Грузії працювати на грузинських "Танцях з зірками". Там вона захворіла коронавірусом, через що її повернення в Україну затягнулося.

В Instagram артистка поділилася літніми атмосферними фотографіями, на яких козирнула засмаглою шкірою і підкачаним тілом. Гвоздьова позувала в красивій білій сукні з незвичайним вирізом на спині, яку вона грайливо приспустила.

"Дай Бог всім нам мирного неба над головою і ще багато світлих, радісних і щасливих днів життя для нас усіх!",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу захоплених слів.

"Яка красива", "Яка ж ви прикольна! Захоплююся вами!", "Від цих фото можна підживлюватися енергією довгими зимовими днями-вечорами. Дуже красиво", «дуже ніжні фото, Ілона», "фотографія супер, приємно дивитися, розумниця, ангел красивий", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Гвоздьова зачарувала кадрами в готельному номері:"просто красиво".

Як повідомляла Politeka, Гвоздьова не змогла стримати сміх через танці чоловіка: "йшов 7-й день...".

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