Відома танцівниця і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова, яка знаходиться на ізоляції в Грузії, поскаржилася на свій стан.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею і хореографом. Вона прославилася завдяки своєму таланту на танцювальних проектах. Варто відзначити, що Гвоздьова взяла участь у проєкті "Танці з зірками", де здобула перемогу.

Так, цього разу танцівниця опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ілона Гвоздьова скаржиться на свій стан. Як відомо, довгий час Гвоздьова працювала на грузинських "Танцях з зірками". Коли прийшов час повертатися в Україну, то виявилося, що у танцівниці позитивний тест на коронавірус.

"Господи, коли це скінчиться...", — скаржиться Гвоздьова.

"Спасибі вам велике за підтримку, за рекомендації, за всі ваші слова. Я стежу за сатурацією, слава богу, вона у мене 95-97. Температура ще тримається, нових симптомів ніяких немає і слава богу. Завтра планую йти здавати ПЛР-тест тому що мені здається, що хворію я вже близько півтора тижня. Буду сподіватися, що показання тесту зміняться і можливо через пару днів я зможу спробувати вилетіти додому", - розповіла Ілона Гвоздьова.

"За час хвороби, мені здається, я сплю цілодобово, я в житті стільки не спала, скільки зараз", — висловилася танцівниця.

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