Відома хореограф і зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова поділилася з фанатами сміливими кадрами з Грузії.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська танцівниця і зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова часто радує фанатів фото і відео в своєму профілі в Instagram. Так, цього разу хореограф, яка застрягла в Грузії через коронавірус, поділилася пікантними кадрами, схоже вона вирішила влаштувати сміливу фотосесію з чудовим видом на місто.

На нових фотографіях Ілона відображена в готелі, вона прилаштувалася біля величезного панорамного вікна з фантастичним видом на Тбілісі. Перед камерою танцівниця з'явилася у відвертій червоно-чорній сукні з мереживом, яка підкреслила фігуру і всі принади.

А на одному зі знімків Ілона відображена у ванній кімнаті, вона без одягу і прикривається тільки густою пінкою.

У підписі до фотографій Гвоздьова написала: "Ніяких розумних думок, просто красиво. Згодні?". Користувачі тут же почали коментувати гарячі фото танцівниці: "Фігура ідеальна", "Шикарно", "Красуня", "Красуня", "Не красиво, а дуже красиво", "Сукня просто супер, тобі йде".

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