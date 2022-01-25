Как пишет Politeka.net, 25 января у Оли Цибульской состоялся концерт в Киеве, который также снимали для ее дальнейших проектов. Красотка долго готовилась к мероприятию и придумала эффектный образ.

Певица показала, как перед концертом ей приделывали накладные косы.

«Ем сыр и растут косы. Кто думал – как бы так сделать, чтобы росли косы? Есть сыр и запивать кофе», - пошутила певица.

Также она поделилась кадрами, сделанными за кулисами перед мероприятием.

«15 секунд вайба сегодняшней съемки тебе. Спасибо всем, чьи глаза и аплодисменты меня грели на концерте», - подписала видео Цибульская.

Отметим, что Оля Цибульская прославилась после победы в «Фабрике звезд». Позже она решила попробовать себя в качестве телеведущей. Она была ведущей на разных популярных украинских проектах, а сейчас ведет шоу на одном из музыкальных телеканалов.

Напомним, что Оля Цибульская показала редкое фото с мужем и ответила на вопрос о разводе: "Задушить...".

Как сообщала Politeka, Цибульская поделилась редкими кадрами с репетиции: «С нами стыдно, но…».

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