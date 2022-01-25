Как пишет Politeka.net, 25 января у Оли Цибульской состоялся концерт в Киеве, который также снимали для ее дальнейших проектов. Красотка долго готовилась к мероприятию и придумала эффектный образ.
Певица показала, как перед концертом ей приделывали накладные косы.
«Ем сыр и растут косы. Кто думал – как бы так сделать, чтобы росли косы? Есть сыр и запивать кофе», - пошутила певица.
Также она поделилась кадрами, сделанными за кулисами перед мероприятием.
Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую..."
Сразу в трех странах исчезло электричество: не работают метро и светофоры, отменяются рейсы, нет воды
Машина вдребезги, появились кадры с места тяжелого ДТП под Киевом: "Движение затруднено"
"Дети больше не обнимут папу": жизнь 28-летнего украинца оборвалась в Польше при странных обстоятельствах
"Я тебя завалю": Злата Огневич успела снять своего преследователя на камеру и взмолилась о помощи
«15 секунд вайба сегодняшней съемки тебе. Спасибо всем, чьи глаза и аплодисменты меня грели на концерте», - подписала видео Цибульская.
Отметим, что Оля Цибульская прославилась после победы в «Фабрике звезд». Позже она решила попробовать себя в качестве телеведущей. Она была ведущей на разных популярных украинских проектах, а сейчас ведет шоу на одном из музыкальных телеканалов.
Напомним, что Оля Цибульская показала редкое фото с мужем и ответила на вопрос о разводе: "Задушить...".
Как сообщала Politeka, Цибульская поделилась редкими кадрами с репетиции: «С нами стыдно, но…».
Также Politeka писала, что Цибульская пошла на кардинальную смену имиджа, неожиданные кадры: "Голосуем...".