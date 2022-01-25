Відома українська співачка і телеведуча, кума DZIDZIO Ольга Цибульська показала, як проходять її репетиції перед концертами і корпоративами.

Як передає Politeka.net, в Instagram 36-річна Ольга Цибульська опублікувала кілька кадрів з репетиційного залу. Як відомо, на своїх концертах артистка співає наживо зі своїми музикантами. Під час репетиції вони відпрацьовували пісні.

Ольга засвітила своїх музикантів, забавно прокоментувавши їх і свій вигляд.

«З нами стидно, але весело», - підписала відео зірка.

Як відомо, вже 25 січня в Києві відбудеться сольний концерт співачки, який зніматимуть.

Відзначимо, що Оля Цибульська стала популярною після перемоги в талант-шоу "Фабрика зірок". Втім, сольна кар'єра співачки не була сильно успішною, тому вона швидко перекваліфікувалася в ведучу. Зараз артистка разом з Віталієм Козловським веде шоу на одному з музичних телеканалів. Втім, свою кар'єру співачки вона теж розвиває, активно виступаючи на різних заходах і корпоративах.

Нагадаємо, що Оля Цибульська кардинально змінила імідж: "Як циганочка".

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