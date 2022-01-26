В Париже трагически ушел из жизни известный фотограф Рене Робер, бездыханное тело которого нашли прямо на улице в центре города.

О трагедии со знаменитостью сообщает издание La Libre. Как стало известно, Робер погиб во вторник, 18 января в парижском районе Республика. Фотограф вышел на прогулку вечером около 21:30. По какой-то причине Робер упал и, вероятно, на время потерял сознание, однако позже так и не смог подняться. Фотограф пролежал на асфальте всю ночь.

Несмотря на то, что этот район Парижа – очень людное место, за все время никто из прохожих не пришел на помощь Роберу, он лежал на тротуаре девять часов. Только утром его заметил бездомный мужчина, который обратился в службу спасения. Фотографа госпитализировали, однако помочь ему врачи уже не смогли. Робер скончался от сильного переохлаждения.

О смерти Робера в своем Твиттере также написал его друг, журналист Мишель Момпонте.

«Если эта ужасная смерть и может быть использована для чего-то, то только для этого. Когда человек лежит на тротуаре, пока мы торопимся, давайте проверим его состояние. Давайте остановимся на мгновение», - призвал журналист всех своих читателей.

Он подчеркнул, что Робер мог оставаться в сознании как минимум в течение первых пяти-шести часов.

Рене Робер прославился как фотограф своими портретами танцоров фламенко, которые он снимал еще с 1950-х годов. Многочисленные почитатели творчества фотографа также выражают свои соболезнования в соцсетях.

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