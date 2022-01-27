Телеведущий Юрий Горбунов подшутил над супругой Катей Осадчей, которая рядом танцевала с супругом.

Как пишет Politeka.nent, Катя Осадчая - известная телеведущая, которая вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова в 2017 году. У пары двое детей - Иван и Даниил. Последнего сына звезда родила совсем недавно - в августе прошлого года, но Катя сразу вернулась к работе. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых кадрах звезда танцева, пока муж сидел на высоком стуле. Юрий был в пиджаке, а Катя надела эффектное мини-платье. Пока жена танцевала, Горбунов начал жестами подшучивать над ней. Телеведущий показал на Катю, а после этого приставил палец к горлу, намекая, что Осадчая "под мухой".

"Так и живем", - написала Катя Осадчая, добавив смайлик смеха у себя в Инстаграм.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис подобных функций нет.

Напомним, Горбунов, мечтающий о дочери, растрогал домашним фото с младшим сыном

А еще Politeka писала, что Melovin предстал перед Осадчей с девушкой, в которую влюблен после "Танців з зірками"

Также Politeka сообщала, что Осадчая с Горбуновым устроили сыну экзотические развлечения в Таиланде