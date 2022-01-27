Как передает Politeka.net, известная телеведущая Леся Никитюк недавно вернулась в Киев. Как известно, она отдыхала в Буковеле, а после отправилась к своей семье в Хмельницкий, где живет её мама и племянница. По приезду в Киев у Никитюк было много планов, а именно примерка и первое занятие по изучению криптовалют. Однако, всё пошло не так, как задумывалось. Телеведущая забыла ключ от квартиры и ей пришлось вызывать мастера.
"Приехала. Забыла ключ, жду мастера, который будет ломать двери. Тупа...", — высказалась Леся Никитюк.
"А сегодня примерка и первый урок по крипте", — рассказала Никитюк.
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Напомним, Леся Никитюк столкнулась с неожиданной проблемой с техникой. Когда она разговаривает через приложение "Телеграм", то телефон сильно нагревается. Поклонники звезды предположили, что это может быть прослушка.
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