Телеведущая Леся Никитюк показала, как празднует Старый Новый Год после операции с наркозом.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". На днях знаменитость призналась, что ей сделали операцию с наркозом. Как оказалось, у Никитюк были проблемы с зубом. А теперь Леся поделилась в Инстаграм серией сторис, на которых показала, как празднует Старый Новый Год.

На сторис Леся демонстрировала роскошный накрытый стол.

"Провожаем, провожаем Старый Новый Год. Встречаем, к нам пришла щедривка-щедривочка к нам пришла...", - сказала Леся и показала свою певицу и подругу Лию Ли.

"Два вида оливье, кровянка, картофель, овощи, шашлычок, фрукты, кутья, черная икорка, конечно же, сельдь, перепелка...", - перечислила блюда Леся, показывая, что поставлено на столе.

"Пришел друг-еврей...Пой щедривку, смотри как православные празднуют", - сказала Леся.

"А я евреи разве поют?", - ответ друг Леси Андрей.





После этого Леся отдалась воспоминаниям, послушав песню "Ямы", которую выпустила перед Новым 2021 годом.



"Классно сидим", - написала Никитюк.

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