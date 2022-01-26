Как пишет Politeka.net, главная героиня второго сезона «Холостячки» поделилась в Инстаграм важным постом. Она сообщила, что утром 25 января правоохранители после ее заявления задержали мужчину, который угрожал ей и ее семье на протяжении последних трех лет.

«Преступник задержан! В течение суток оперативно-следственная группа Печерского отделения полиции в г. Киеве искала человека, который угрожает мне и моей семье и НАШЛА его сегодня утром!!! СПАСИБО Вам за такую скорость и серьёзное отношение к ситуации», - написала Огневич.

Она сообщила, что сейчас ее преследователь находится под стражей, однако, по словам певицы, это «только первый шаг».

В то же время Злата напомнила о том, что различному насилию в Украине подвергаются миллионы женщин, поэтому проблема все еще не решена. Певица призвала украинок не молчать и в случае необходимости обращаться за помощью.

«Спасибо всем, кто протянул руку помощи мне…Благодаря ВСЕМ неравнодушным людям ситуация приобрела такой резонанс! Всё будет хорошо! У меня теперь есть на это надежда», - добавила артистка.

Напомним, что на днях Огневич показала кадры, на которых неизвестный мужчина угрожает ее «завалить». Певица рассказала, что он преследует ее уже третий год, однако полиция ей не помогает. После ее очередного заявления и публикации видео с угрозами дело наконец сдвинулось с мертвой точки.

Напомним, экс-"Холостячку" и ее семью годами преследует "Вадим Огневич".

Как сообщала Politeka, Огневич вспомнила, как перед Новым годом ее довел преследователь.

Также Politeka писала, что мужчину, который угрожал Злате Огневич, нашли, появились подробности.