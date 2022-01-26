Как сообщает Politeka.net, известная певица и главная героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич поделилась в своих Instagram-сторис жуткой историей о преследователе, который не дает покоя ей и ее семье годами.

Звезда выложила кадры из автомобиля и сообщила, что направляется в полицию, чтобы в очередной раз написать заявление на этого преследователя.

"Я хочу, чтобы все было по закону. Я сейчас еду в полицию писать заявление. Очередное! Надеюсь, что в этот раз, когда уже прошло какое-то время с момента преследований, у нас все-таки что-то немножечко изменилось. И вот эта вот огласка публичная, она мне очень сильно поможет. Потому что я в бешенстве. Я не собираюсь отсиживаться в роли жертвы, боятся жить, ходить на улицу. Но я просто в бешенстве от того, что я и другие женщины в Украине, они просто не защищены. Как говорится: "Нет тела, нет дела". Так не должно быть", - рассказала Огневич в своих сторис.

Также певица добавила скриншот, в котором показала фейковые аккаунты преследователя, с которых он пишет ей и ее сестре.

"Вот так он пишет сестренке. Постоянно. Вот часть аккаунтов, которые создает этот человек на протяжении многих лет. Он себя подписывает "Вадим Огневич". Естественно, он у меня сразу в спам, как только на меня подписывается", - добавила Злата.

Напомним, Огневич всколыхнула Сеть, показав своего агрессивного преследователя: "Мне вас жаль, Злата".

Как сообщала Politeka, Семья Огневич обратилась в полицию из-за ее преследователя, выяснился ответ: "Вот когда вам нанесут урон...".

Также Politeka писала, что "Я тебя завалю": Злата Огневич успела снять своего преследователя на камеру и взмолилась о помощи.