Известная украинская певица и ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Мишель Андраде показала последствия съемок и отдыха на своем теле.

Мишель Андраде довольно давно ведет проект "Орел и решка", в котором рассказывается о разных странах мира. Для этого певице пришлось не раз покидать Украину и уезжать вместе с командой в самые отдаленные места, передает Politeka.net.

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«Солнце, океан, загар…можно сказать, что мое лето 2022 уже началось?!🌴» - пишет Андраде под кадрами. На них хорошо видно, как в перерыве между съемками и работой она отдыхает на пляже и нередко загорает в это время.

Перестаравшись, Мишель показала свою сгоревшую кожу и ярко-красные пятна на теле. В белом купальнике это было особенно заметно, что написали в сети:

«Ты солнышко; Сгорела …; Какая ты кайфовая❤️; Аххаах, идеальный загар 🙌🔥😂; 🔥балдеешь! Космос!❤; Приятного отпуска 💦🍃😊; Оч красивая 👍; Мишель побереги себя🙂❤️; Это какая страна, красавица... 😍😍; ￼❤️красотка А тебе не больно Какой загар; Красотка😍❤️; Это не загар, это обгар. Обгорела жестко🙄».

Также в одних из последних сторис артистка пожаловалась на недостаток времени на соцсети. По словам Мишель Андраде, у нее слишком сложный график, поэтому все свое свободное время она старается уделить отдыху.

На других кадрах певица решила показать свою тренировку.

"Выходной день проводим время максимально продуктивно", - написала певица.

Напомним, что Андраде рассказала о проблеме во время съемок "Орла и Решки": "Невероятно сложный график".

Как сообщала Politeka, Андраде заговорила о своей внешности: "Я недовольна...".

Также Politeka писала, что Андраде организовала эффектную битву образов: кадры.