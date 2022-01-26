Мишель Андраде довольно давно ведет проект "Орел и решка", в котором рассказывается о разных странах мира. Для этого певице пришлось не раз покидать Украину и уезжать вместе с командой в самые отдаленные места, передает Politeka.net.
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«Солнце, океан, загар…можно сказать, что мое лето 2022 уже началось?!🌴» - пишет Андраде под кадрами. На них хорошо видно, как в перерыве между съемками и работой она отдыхает на пляже и нередко загорает в это время.
Перестаравшись, Мишель показала свою сгоревшую кожу и ярко-красные пятна на теле. В белом купальнике это было особенно заметно, что написали в сети:
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«Ты солнышко; Сгорела …; Какая ты кайфовая❤️; Аххаах, идеальный загар 🙌🔥😂; 🔥балдеешь! Космос!❤; Приятного отпуска 💦🍃😊; Оч красивая 👍; Мишель побереги себя🙂❤️; Это какая страна, красавица... 😍😍; ￼❤️красотка А тебе не больно Какой загар; Красотка😍❤️; Это не загар, это обгар. Обгорела жестко🙄».
Также в одних из последних сторис артистка пожаловалась на недостаток времени на соцсети. По словам Мишель Андраде, у нее слишком сложный график, поэтому все свое свободное время она старается уделить отдыху.
На других кадрах певица решила показать свою тренировку.
"Выходной день проводим время максимально продуктивно", - написала певица.
Напомним, что Андраде рассказала о проблеме во время съемок "Орла и Решки": "Невероятно сложный график".
Как сообщала Politeka, Андраде заговорила о своей внешности: "Я недовольна...".
Также Politeka писала, что Андраде организовала эффектную битву образов: кадры.