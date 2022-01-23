Известная украинская певица, подопечная Потапа, ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Мишель Андраде отправилась за границу и пожаловалась на недостаток времени.

Мишель Андраде несколько лет уже ведет проект "Орел и решка", в котором рассказывается о разных странах мира, передает Politeka.net. Звезда начала год с нового путешествия.

В одних из последних сторис артистка пожаловалась на недостаток времени на соцсети. По словам Мишель Андраде, у нее слишком сложный график, поэтому все свое свободное время она старается уделить отдыху.

На других кадрах певица решила показать свою тренировку.

"Выходной день проводим время максимально продуктивно", - написала певица.

По словам звезды, ей не хватает занятий спортом.

"Как же мне не хватает стабильных тренировок... Выходной день, как хорошо, что ты есть", - написала Мишель Андраде.

"На данный момент, я недовольна своим телом, но стараюсь максимально поддерживать свою форму", - написала певица.

Отметим, на кадрах звезда показала различные упражнения с резинкой на коврике. Благодаря таким занятиям отлично укрепляются мышцы, и вырисовывается рельеф.

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