Мишель Андраде несколько лет уже ведет проект "Орел и решка", в котором рассказывается о разных странах мира, передает Politeka.net. Звезда начала год с нового путешествия.
В одних из последних сторис артистка пожаловалась на недостаток времени на соцсети. По словам Мишель Андраде, у нее слишком сложный график, поэтому все свое свободное время она старается уделить отдыху.
На других кадрах певица решила показать свою тренировку.
"Выходной день проводим время максимально продуктивно", - написала певица.
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По словам звезды, ей не хватает занятий спортом.
"Как же мне не хватает стабильных тренировок... Выходной день, как хорошо, что ты есть", - написала Мишель Андраде.
"На данный момент, я недовольна своим телом, но стараюсь максимально поддерживать свою форму", - написала певица.
Отметим, на кадрах звезда показала различные упражнения с резинкой на коврике. Благодаря таким занятиям отлично укрепляются мышцы, и вырисовывается рельеф.
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