Дмитрий Шевченко - бизнесмен, спортсмен и бывший участник шоу "Холостячка" дал интервью, в котором ответил на вопрос о чувствах Златы Огневич, передает Politeka.net.

Известно, что Дмитрий Шевченко вместе с Андреем Задворным оказались в финале. Злата Огневич выбрала второго участника, чем очень удивила зрителей. Примечательно, что пара рассталась практически сразу из-за исчезновения чувств Задворного к певице.

Дмитрий Шевченко на канале TOP ответил, как звезда на самом деле относилась к победителю проекту. По словам бизнесмена, если бы Злата Огневич выбрала его, то он бы не повел себя, как Андрей Задворный. Также спортсмен добавил, что не жалеет ни о чем и рад тому, как все получилось в итоге.

"Андрей ей больше нравится, она на самом деле его любила. Может быть, и любит по сей день. Не знаю, не интересовался", - рассказал бизнесмен.

По его словам, он не собирался добиваться Златы Огневич после ее отказа.

"Отношения вообще не сравниваются с трофеем и соревнованиями... Это не соревнования, это отношения, которые ты выстраиваешь каждый день, и после того, как тебе отказали - кого добиваться? Все, до свидания", - признался экс-участник "Холостячки-2".

"Я потом увидел их двоих счастливых в отеле, и такой: ну, ок, на здоровье", - вспомнил Дмитрий Шевченко, как повел себя после отказа певицы.

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