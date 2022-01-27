Как сообщает Politeka.net, популярный украинский артист Арсен Мирзоян поделился домашними кадрами в сторис на своей странице Instagram.

Арсен Мирзоян запечатлен вместе с женой Тоней Матвиенко и шестилетней дочерью Ниной.

Певец запечатлел семейные посиделки в кафе. На одном из фото он позировал вместе с женой. При этом можно заметить, что Тоня Матвиенко без макияжа.

На другом снимке запечатлена дочь артистов, названная в честь знаменитой бабушки, мамы Тони Матвиенко, народной артистки Украины Нины Матвиенко.

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«Ну как же без тортиков?» - подписал Арсен Мирзоян фото, на котором дочка уплетает шоколадное пироженое. Перед ней на столе стояла чашка какао.

Напомним, Нина родилась у Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна в 2016 году. А в 2017 году пара обручилась.

Также у артистов есть дети от предыдущих отношений.

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