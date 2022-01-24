Украинский певец Арсен Мирзоян, звезда "Голосу країни" и муж артистки Тони Матвиенко, любит активный отдых и снежные кучугуры этому не помеха.

43-летния Мирзоян опубликовал свежие кадры у себя на Фейсбук и в Инстаграм, как играет в волейбол во Львове, бегая и прыгая прямо на снегу вместе с другими ребятами, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Мирзоян объявил, что сезон открыт и поблагодарил всех участников за игру.

"Сезон открыт! Sergh Shepherd, спасибо за игру! #пляжныйльвов Сергей Юрьевич Щетинин, Встречай в Трускавце – ребята заряжены на победу!", - говорится в подписи.

Примечательно, что одним из первых пост мужа Матвиенко Мирзояна прокомментировал бывший лидер группы "Тартак" Сашко Положинский.

"Еще бы на лыжах или коньках – вообще была бы крутизна невыразимая! 😉", - написал музыкант.

Мирзоян много времени уделяет играм в волейбол. Этим он начал заниматься еще до славы и участия в самом первом сезоне "Голосу країни", когда жил в Запорожье и работал на заводе. Ранее в одном из интервью артист признавался, что любит активный отдых.

"Волейбол, рафтинг, велозаезды, квадроциклы... свежий воздух, водные развлечения – незаменимое лекарство для отдыха, мороз или жаркое солнце – я должен быть в движении!", - делился Арсен.

Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян решил не скрывать эмоций на фоне слухов о разводе с женой

Как сообщала Politeka, Матвиенко на отдыхе с дочкой и Мирзояном показала лицо крупным планом и без мейка

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