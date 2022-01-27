Как передает Politeka.net, Санта Димопулос известна как экс-участница группы "Виа Гра" и победительница "Танців з зірками". Артистка активно ведет свой блог в Инстаграм и делится с поклонниками фактами из своей жизни. На этот раз ей задали вопрос: "Как вы реагируете на признаки женской зависти в вашу сторону?". Санта Димопулос решилась честно ответить и рассказать, что делает в таких ситуациях.

"Обычно зависть связана с тревогой и часто несет в себе разрушительные для личности человека последствия. Я понимаю, что человек испытывает зависть не от хорошей жизни, и ему трудно найти себя, быть счастливым и радоваться жизни.

Если этот "кто-то" мне не чужой, я могу предложить помощь и поддержку (хотя я не помню давно таких историй в моём окружении). Если от мало знакомых людей, то не обращаю внимания", — рассказала Санта Димопулос.

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