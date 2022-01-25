Санта Димопулос - мама двоих детей, старшего мальчика, Даниэля, она родила в 2008 году от ведущего Андрея Джеджулы, а младшую - от бизнесмена Игоря Кучеренко в 2015 году, сообщает Politeka.net.
Звезда нередко рассказывает о детях. В частности, однажды поделилась, что, бывает, ссорится с сыном, но всегда старается потом найти выход из конфликта.
В новом же стори Инстаграм певица рассказала о воспитании дочки.
Так, одна из пользовательниц Сети поинтересовалась у Санты Димопулос: "София всегда без игрушек. Это метод воспитания, или так совпадает?".
Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую..."
Машина вдребезги, появились кадры с места тяжелого ДТП под Киевом: "Движение затруднено"
Билык приснился пророческий сон о трагедии с Кузьмой Скрябиным: "Я рыдала, как за братом"
Эктор Хименес-Браво хлестко подшутил над Ярославским на съемках «Мастер Шеф»: «Вы уже поняли, что…»
Непогода готовит новый удар по Украине, уже есть пострадавшие: «25 января ожидается…»
"У Софии очень много игрушек, преимущественно машин, паровозов и акул. Никаких подобных методов у нас нет. Папа наш сходит с ума во всех магазинах игрушек и никакими доводами его не остановить", - написала артистка.
Отметим, от предыдущих отношений у Игоря Кучеренко осталось трое детей. По словам Санты Димопулос, она смогла наладить отношения с детьми мужа. Также у нее не было никаких разборок с бывшей женой Кучеренко.
Напомним, Димопулос поделилась редким фото с мамой, а та поспешила с ответом
Как сообщала Politeka, Санту Димопулос потрясло трагическое известие, такого, как он, больше не будет
Также Politeka писала, что проблемы настигли семью Димопулос на отдыхе в ОАЭ