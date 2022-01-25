Санта Димопулос - мама двоих детей, старшего мальчика, Даниэля, она родила в 2008 году от ведущего Андрея Джеджулы, а младшую - от бизнесмена Игоря Кучеренко в 2015 году, сообщает Politeka.net.

Звезда нередко рассказывает о детях. В частности, однажды поделилась, что, бывает, ссорится с сыном, но всегда старается потом найти выход из конфликта.

В новом же стори Инстаграм певица рассказала о воспитании дочки.

Так, одна из пользовательниц Сети поинтересовалась у Санты Димопулос: "София всегда без игрушек. Это метод воспитания, или так совпадает?".

"У Софии очень много игрушек, преимущественно машин, паровозов и акул. Никаких подобных методов у нас нет. Папа наш сходит с ума во всех магазинах игрушек и никакими доводами его не остановить", - написала артистка.

Отметим, от предыдущих отношений у Игоря Кучеренко осталось трое детей. По словам Санты Димопулос, она смогла наладить отношения с детьми мужа. Также у нее не было никаких разборок с бывшей женой Кучеренко.

Напомним, Димопулос поделилась редким фото с мамой, а та поспешила с ответом

Как сообщала Politeka, Санту Димопулос потрясло трагическое известие, такого, как он, больше не будет

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