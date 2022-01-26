Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Звезда стала популярной благодаря шоу "Орел и Решка", но ушла из проекта, так как не договорилась с продюсером. Сейчас Никитюк снимается в нескольких проектах на "Новом канале", а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Леся показалась в халатике и сером белье. Звезда стояла перед зеркалом, впечатляя фигуркой.
На втором сторис Леся уже стояла в черном комплекте. Звезда сняла халат, чтобы продемонстрировать их красоту.
"Трусики сели идеально", - написала Никитюк.
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"Как вам?", - спросила звезда и предложила нажать на ответы "Да" и "Нет".
Фанаты практически единогласно проголосовали за ответ "Да". 94% решили, что действительно комплект сел идеально.
Напомним, "Холостяк" Заливако, танцор Поляковой, Андре Тан и другие засмотрелись на Никитюк
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