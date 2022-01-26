Телеведущая Леся Никитюк показала фигуру, позволив взглянуть на себя в спальне, где примерила новое белье, поделившись новыми стори в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Звезда стала популярной благодаря шоу "Орел и Решка", но ушла из проекта, так как не договорилась с продюсером. Сейчас Никитюк снимается в нескольких проектах на "Новом канале", а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Леся показалась в халатике и сером белье. Звезда стояла перед зеркалом, впечатляя фигуркой.

На втором сторис Леся уже стояла в черном комплекте. Звезда сняла халат, чтобы продемонстрировать их красоту.

"Трусики сели идеально", - написала Никитюк.

"Как вам?", - спросила звезда и предложила нажать на ответы "Да" и "Нет".

Фанаты практически единогласно проголосовали за ответ "Да". 94% решили, что действительно комплект сел идеально.

Напомним, "Холостяк" Заливако, танцор Поляковой, Андре Тан и другие засмотрелись на Никитюк

А еще Politeka сообщала, что Никитюк удивила кадрами развлечений с импозантным мужчиной

Также Politeka писала, что Монатик впервые вывел на сцену своих детей и вызвал зависть у Никитюк