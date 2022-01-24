Как передает Politeka.net, известная телеведущая Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм показала, как проводила время около 10 лет назад. Как известно, телеведущая вела программу на телеканале "К1" - "Леся Здеся", где посещала разные мероприятия и клубы, где общалась с разными людьми и записывала репортажи.
На кадрах Никитюк в черно-белой маске пробует кальян, который предложил ей рядом стоящий мужчина-иностранец в восточном костюме и гриме. После этого телеведущая в красном платье начинает танцевать под музыку и давать сигнал оператору, чтобы выключал камеру.
"Леся-здеся 10 лет назад...Вечерний муд. Всем спать", — высказалась Леся Никитюк.
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Напомним, что телеведущая несмотря на плотный график, часто наведывается к себе домой в Хмельницкий, к своей маме и племяннице. Там живет её любимчик - Рафик.
Ранее сообщалось, Никитюк развалилась на снегу и насмешила неловким моментом: "Леся, а теть Катя знает, что ты..."
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