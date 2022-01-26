Соня Кей на днях заявила об уходе со сцены, конкретную причину такого решения артистка не раскрыла, сообщает Politeka.net. По словам певицы, у нее начинается новый этап в жизни, некоторые пользователи Сети даже стали подозревать певицу в беременности.
Много поклонников не пришли в восторг от новости, похвалив вокал и песни племянницы Софии Ротару, но есть и хейтеры.
Соня Кей опубликовала несколько комментариев, которые прочитала под постом о своем уходе.
"Как же много "добрых" людей", - написала она.
"Страшную весть принес я в твой дом, Надежда...", - с сарказмом написал известный блогер Макс Бортюк.
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"Блин обидно, опять вернется на Бессарабку пирожки с ливером продавать", - прокомментировал один из пользователей Сети.
Другое фото Соня Кей подписала: "Хейтеры не дремлют... грустно за них".
"Как же много гнилых людей, улыбающихся тебе в лицо", - подписала следующий скрин певица.
Отметим, Племянница Софии Ротару получила степень магистра дизайнера интерьеров Кингстонского университета в Британии.
Напомним, племянница Софии Ротару неожиданно попрощалась с украинцами
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