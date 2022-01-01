Племянница легендарной артистки Софии Ротару и популярная певица Соня Кей (София Хлябыч) продемонстрировала свою фигуру в шикарном черном платье.

Как передает Politeka.net, Соня Кей(София Хлябыч) известна как начинающая певица, которая уже выпустила несколько хитов. Также, она является племянницей легендарной артистки Софии Ротару и двоюродной сестрой её единственного сына Руслана Евдокименко.

Так, на этот раз племянница Софии Ротару опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Соня Кей позирует на камеру в шикарном черном платье, которое подчеркивает её безупречные формы. Свой образ певица дополнила черными туфлями.

Поклонники оставили для племянницы Софии Ротару несколько комментариев под фото: "Огонь", "Красавица", "С Новым годом", "Happy New Year!".

Напомним, племянница Ротару устроила романтику с мужем в раздевалке. На снимке певица была запечатлена со своим мужем, хоккеистом Олегом Петровым. Судя по заднему плану, фото было сделано в раздевалке хоккейной команды, в которой Петров выступает на позиции вратаря. Так, сзади красовалась форма других спортсменов-сокомандников Олега.

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