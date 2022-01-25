31-летняя Соня Кей попрощалась с поклонниками в своем новом посту в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка опубликовала серию архивных кадров, в том числе и с концертов, на которых видно, как безумствовует от восторга толпа, когда она появлялась на сцене (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Племянница Ротару поблагодарила всех за любовь и признание и сообщила, что уходит "с грустью в сердце и со слезами на глазах". При этом Соня Кей рада, что ей удалось воплотить в жизнь свою мечту стать певицей.
Некоторые даже не поверили артистке - столь внезапным было ее решение. В комментариях многие спрашивают у Сони, почему она решила покинуть сцену, надеясь на ее возвращение:
"Оу!!! Неожиданно… почему??? - начинается новый этап в жизни ❤️Так сложилось ❤️ - прям печаль! Но держу кулаки, чтобы все задуманное обязательно удалось!!!😍🙌👏"
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"Прощаетесь как Соня Кей, и начинаете, как кто? Потому что я что-то не поняла... смена имени происходит или прощание с музыкой?⚠️ - прощание с музыкальной карьерой"
"Ваша музыка и песни великолепны! Возвращайтесь, если захотите! 💕"
"Это что прикол???😮😮😮 - увы, но нет"
"Ничего себе новости😮 , так не пойдёт!) Как же без тебя? Я вообще ждал что-то новенькое"
Отметим, сольная карьера Сони Кей началась с песни "Дождь" в 2012 году, а затем "Белый снег". Осенью того же года в столичном комплексе D’Lux певица впервые представила концертную программу и новую видеоработу на сингл «Сумасшедшая любовь» в двух языковых версиях.
Племянница Ротару, добавим, также получила степень магистра дизайнера интерьеров Кингстонского университета в Британии.
В 2020-м году вышла замуж за украинского хоккеиста Олега Петрова, детей у пары пока еще нет.
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