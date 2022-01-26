Как пишет Politeka.net, после рождения третьего сына Катя Осадчая не стала засиживаться не только в декрете, но и дома. Спустя два дня после родов артистка приступила к съемкам, пусть и не короткое вреия сначала. Тем не менее, после она довольно быстро возобновила свою деятельностью.

Нередко на сцене и в гримерке Катя Осадчая сталкивается со своим супругом, который также ведет многие знаменитые шоу Украины и вместе с женой участвует в различных проектах. Более того, пару называют одной из примерных в украинском шоу-бизнесе.

Они не ссорятся на публике, между ними нет скандалов в сети и нет различных ситуаций, которые бы поставили их в плохом свете. Любит пара подшутить над друг другом, показывая в Инстаграм их реальные будни. В том числе и шутки перед съемками. За кулисами в этот раз Осадчая станцевала для Горбунова, насмешив движениями:

«Так и живем» - пишут звезды под кадрами.

Ранее мы писали, как и любая другая знаменитость, Осадчая сталкивается с необходимостью много времени перед съемками проводить в гримерке, где над ней «колдуют» визажисты, парикмахеры и стилисты. Ведущая решила показать этот процесс на новом видео.

Напомним, Осадчая блеснула новым образом за кулисами "Голосу країни": глубокий вырез и ожерелье из страз.

Как сообщала Politeka, Осадчая похвасталась сюрпризом от Горбунова в честь особенной даты.

Также Politeka писала, что Осадчая в роскошном платье-вышиванке показала молодую маму и красивого отца.