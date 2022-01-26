Как сообщает Politeka.net, популярный украинский музыкант Святослав Вакарчук, который стал звездным тренером в новом сезоне "Голосу країни", обратился к публике после первого эфира слепых прослушиваний, и поделился кадрами выступлений участниц, которых отобрал в свою команду.

«Состоялся первый этап слепых прослушиваний @goloskrainy_official в моей команде появились, в частности, две замечательные певицы - @malikaalika и @annakindzerska. Я очень доволен ими обеими. Надеюсь, вам тоже понравилось?» - обратися Святослав Вакарчук к пользователям Сети.

Отметим, зрители «Голосу країни» пишут, что выступление девушек им очень понравилось.

«Замечательные! Было видно, как у Вас светились глаза от их голосов», «Пожалуйста не ставьте их против друг друга в баттлы», - пишут в комментариях.

Отметим, Анна Киндзерская покорила своим выступлением всех судей - Олю Полякову, Потапа, Надю Дорофееву и Святослава Вакарчука, которые устроили борьбу за участницу. Однако, Анна Киндзерская предпочла другим тренерам Святослава Вакарчука.

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