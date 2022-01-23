Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук является популярным украинским певцом и солистом группы "Океан Эльзы". В 2022 году звезда решил вернуться в тренерское кресло шоу "Голос країни", где талантливые украинцы впечатляют своим пением. Не забывает Вакарчук и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

В новой публикации Вакарчук появился на фоне символа "Голосу країни" - руке с микрофоном. Артист для съемок выбрал костюм, под которым виднелась футболка.

"Каждый раз, когда меня спрашивают, какова моя цель на Голосе Страны, я говорю – сделать так, чтобы стало больше хорошей украинской музыки. Вот сегодня и начнем", - написал Вакарчук в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Самый лучший", "У Вас это выходит! Искренне желаю найти настоящих музыкантов, которые, как Вы чувствуют и создают музыку сердцем! Вы лучший!", "У вас это получилось, как ни у кого другого!".

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