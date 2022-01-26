Как пишет Politeka.net, известная модель Ким Кардашьян ведет свой профиль в Инстаграм уже много лет. Благодаря своей популярности каждая одежда на ней быстро раскупается в магазинах.

Недавно Ким устроила яркую летнюю фотосессию на побережье в купальнике черного цвета и специальной кофте из ткани дайвинг. Причем для большей соблазнительности модель решила облиться водой и показать свои формы вблизи.

«Давно не было моря 🌊 🐚» - пишет под фото Ким.

Реакция фанатов не заставила ждать:

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«Фотки с отпуска просто огонь!!!; Какая шикарная дамочка🔥; нельзя не любоваться 😍🖤; может быть и супер милой🔥; дерзкий вид, невероятная; Это мой тип подписи; Мама 😍; Беззаботная королева; Не я приближаю ее очки, чтобы увидеть, замечу ли я Пита 🤣❤️; Прекрасная😆; Доминиканская Республика? 👀».

Ранее Ким решила попрощаться с уникальными роботами любимого дизайнера. По словам Ким, она была страшно опечалена новостью о смерти мужчины, считая его уникальным.

Она подметила, что никогда не забудет, как они вместе путешествовали по миру и учились тому, что на самом деле означает мода. По слова Ким, дизайнер верил в красоту мира и ей будет грустно без него.

Напомним, Ким Кардашьян в кожаном комбинезоне заинтриговала непривычным стилем

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