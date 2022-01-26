Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Артур Логай поделился страстным фото с красоткой-женой, прижав ее к себе и крепко поцеловав.

«Когда рядом — люблю

Когда не рядом — люблю

Когда сплю — люблю

Когда молчу — люблю

Когда ворчу — люблю

Когда злюсь — люблю

Когда занят — люблю

Когда все хорошо — люблю

Когда все не так — люблю

Всегда люблю.

Потому что ты моя», - трогательно обратился к жене Логай.

В комментариях паре оставили массу теплых слов и пожеланий.

«Классные! Будьте счастливы», «Пусть юбилейчики множатся», «Вы прекрасная пара! Поздравляю!», «Вот смотрю на Женю, такая простая, такая красивая, одна из немногих самых красивых девушек, которых я когда либо видела!», «А все еще впереди! Счастье Вашей семье!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Артур Логай и Евгения Павленко поженились в 2018 году. У них есть сын Лев.

Напомним, что Артур Логай заставил завидовать своей жене: "Ребенок накормлен, уборка идет...".

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