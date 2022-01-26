Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Артур Логай поделился страстным фото с красоткой-женой, прижав ее к себе и крепко поцеловав.
«Когда рядом — люблю
Когда не рядом — люблю
Когда сплю — люблю
Когда молчу — люблю
Когда ворчу — люблю
Когда злюсь — люблю
Когда занят — люблю
Когда все хорошо — люблю
Когда все не так — люблю
Всегда люблю.
Потому что ты моя», - трогательно обратился к жене Логай.
В комментариях паре оставили массу теплых слов и пожеланий.
«Классные! Будьте счастливы», «Пусть юбилейчики множатся», «Вы прекрасная пара! Поздравляю!», «Вот смотрю на Женю, такая простая, такая красивая, одна из немногих самых красивых девушек, которых я когда либо видела!», «А все еще впереди! Счастье Вашей семье!», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Артур Логай и Евгения Павленко поженились в 2018 году. У них есть сын Лев.
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