Як передає Politeka.net, актор Артур Логай, який прославився завдяки ролі в серіалі "Моя улюблена Страшко", а також став переможцем шоу" Танці з зірками", де здобув перемогу в парі з Анною Кареліною, торкнувся актуальної теми в новому пості на своїй сторінці в Instagram.

Артур Логай вирішив поговорити про те, як змінюється життя після свят.

"Місто знову живе своїм життям, в тягучках і суєті мільйонів людей. На зміну новорічним вогникам, що висвітлюють місто вечорами, прийшли вогні машин тягнуться по набережних, мостах, від вузьких провулків Подолу до Окружної, до самого виїзду з міста. На зміну постам і новинам про відкриття головної ялинки, мемам з мером, фоткам мандарин і привітанням прийшла похмуріша з кожним днем Стрічка новин. Зрозуміло, що це реалії і, напевно, таке життя», - зазначив актор.

При цьому Артур Логай поділився порадами, Як зробити так, щоб цей перехід був непомітним, а будні були не менш приємними, ніж свята.

«Але ми ж ще пам'ятаємо, що вона може бути усміхненою, якщо усміхнені ми. І в новинах, якщо поритися можна знайти хороше. І, якщо розвивати критичне мислення, то і психологічний тиск від цього всього буде менше.

А ще можна перегорнути фотографії і згадати теплі, святкові моменти або будь-які інші моменти, які піднімають вам настрій і змушують посміхатися. Я впевнений, у вас таких фотографій повно😉 бережіть себе і не забувайте посміхатися», - звернувся до фоловерів артист.

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