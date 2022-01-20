Як пише Politeka.net, Артур Логай є успішним актором і зіркою серіалу "Моя улюблена Страшко", а в 2021 році спробував свої сили на проекті "Танці з зірками", де зміг перемогти разом з танцівницею Ганною Кареліною. Логай одружений на Євгенії (Діана), з якою познайомився на зйомках "Київ вдень та вночі". У пари є двоє синів-Герман і Лев. Не забуває артист і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Логай вирішив показати, чим зайнятий, щоб порадувати дружину.
"Віднедавна Євгенія Логай претендує на звання "бізнесвумен", чому я радий. А поки у мене є трохи вільного часу, я претендую на звання хороший чоловік", - було написано в сторіс.
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На другому сторіс Артур показав, що у нього вийшло.
"Льова прокинувся, як тільки я закінчив готувати, у пацана хороша інтуїція. А у мене хороші навички кулінарії", - було написано на другому сторіс.
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