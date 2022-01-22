Актор Артур Логай, який здобув перемогу на шоу "Танці з зірками", висловив свої емоції після презентації проєкту "Голос країни".

Як передає Politeka.net, Артур Логай є відомим українським актором і переможцем останнього сезону шоу "Танці з зірками".

Артист на своїй сторінці в Instagram опублікував нове фото, під яким описав свої емоції від презентації нового сезону шоу "Голос країни", згадавши те, як проходила їх презентація перед проєктом. Також він висловив розуміння учасникам шоу.

"Вчора відвідав презентацію нового сезону "Голос країни"

І згадав нашу презентацію "Танці з зірками", де було дуже хвилююче



Тому я дуже розумію учасників Голосу і бажаю всім насолодитися часом на проекті, і показати кращу версію себе на сьогоднішній день.

Удачі, хлопців 🙏



А ви, любите дивитися "Голос країни"?", — запитав Артур Логай.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Правда ж, у нас кращі презентації?)) і кращі гості", "Вперше в історії За весь голос країни за 12 років.. не бачу людини Ради якого можна нескінченно дивитися цей проект. Це прекрасна суддя❤️😢 👏 нові судді це не те.."

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