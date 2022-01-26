Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Эктор Хименес-Браво поделился атмосферным фото.

«Качество, за которое не стыдно. Свой хлеб, сыр, вино, пиво, кофе, вяленное мясо, рыба, колбасы, конфеты, выпечка, шоколад… Всегда вкуснее. Я вырос на домашней здоровой еде, приготовленной собственноручно, и очень горжусь, что не стал заложником фастфуда», - поделился Хименес-Браво.

По его словам, во время работы в Канаде он всегда использовал крафтовые продукты, которых там очень много.

«Говоря про украинских крафтовых производителей — очень радует, что они присоединяются к международному движению Slow food, которое поддерживает развитие локальных фермеров. Это открывает нашим производителям путь на зарубежные фестивали, а также еще больше популяризирует крафт», - отметил он.

В комментариях ему оставили массу теплых слов.

«Крутая вышиванка!», «Вот это казак», «Так вы батюшка украинский гетман. Вам подходит», - пишут люди.

Напомним, что Эктор Хименес-Браво без футболки показал себя с любимицей: «Полная перезагрузка».

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