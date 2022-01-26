Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво прославився як головний суддя кулінарного шоу "МастерШеф". На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар часто ділиться не тільки моментами зі зйомок шоу, але і тим, що відбувається у нього в житті. На цей раз Хіменес-Браво опублікував нові сторіз.
На кадрах він постав перед камерою в національному українському костюмі зі сковорідкою млинців в руках.
"Я сьогодні в різних ролях. І навіть в улюбленому українському", — розповів Ектор
Хіменес-Браво.
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Шеф-кухар вирішив підкинути стопку млинців вгору і перевернути їх, як це прийнято на кухні. Однак, ідея не увінчалася успіхом. В один момент Хіменес-Браво просто не встигає зловити частину млинців, і вони падають на засніжену землю.
"Порахували, скільки млинців зловив?", — запитав Ектор Хіменес-Браво.
Нагадаємо, що нещодавно шеф-кухар показав, як ніжиться зі своєю улюбленицею Лупітою в ліжку. Під фото він заговорив про перезавантаження. Як відомо, суддя "Майстер Шеф" постійно на зйомках і у нього дуже зайнятий графік. Ця публікація набрала безліч реакцій і позитивних коментарів.
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