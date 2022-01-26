Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво поділився в Instagram кадрами, на яких пробує незвичайний суп білого кольору. Він із задоволенням їв блюдо, відзначаючи, що так готує його мама.
"Знаю, багато хто просив рецепт мого ранкового колумбійського супу) і я з командою вже зняв рецепт!", - відзначив Ектор Хіменес-Браво, порадувавши шанувальників.
У коментарях шанувальники залишили масу теплих слів.
"Рецепт в студію)) вже готую ложку)", "Рецепт Колумбійського супу, будь ласка, вже дуже апетитно снідає", "Подумки я вже там... з ложкою", "трошки схоже на суп, який готувала Ваша мати", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що не так давно мама шоумена довгий час гостювала у нього в Києві. Він знімав багато відео з жінкою і навіть засвітив її в рекламі. Крім цього, мама багато готувала для ресторатора.
Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво порадів витівкам своєї улюблениці:"Татова дочка".
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