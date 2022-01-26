Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Александра Зарицкая опубликовала процесс подготовки к съемкам. Она позировала с линзами, макияжем с фиолетовым оттенком, а также цветными прядями в волосах. Артистка была похожа на инопланетянку.

«Получила от вас много комплиментов в прошлом образе. Так вот. На шоу @goloskrainy_official стилем как тренеров, так и участников занимается большая команда крутых людей! Каждый из которых стал мне хорошим другом еще при проекте @tanci1plus1 .Так радостно снова погрузиться в эту атмосферу, работать вместе и воплощать причудливые идеи!», - поделилась своими впечатлениями Зарицкая.

В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Красотка моя», «Вау красотка, а линзы каким цветом», «Космическая. Неземная!», «Невероятная женщина», «Твои эксперименты с внешностью – просто вау», - пишут пользователи сети.

Отметим, что артистка очень любит экспериментировать с образом. Она всегда радует поклонников ярким макияжем с необычными цветами.

Напомним, что Александра Зарицкая сиьно похудела, как она теперь выглядит: "Все постоянно говорят...".

Еще Politeka писала, что Зарицкая получила неожиданную роль в известном шоу: «Какой сюрприз».

Также Politeka сообщала, что Зарицкая решилась на выбор между карьерой и личной жизнью: «Настоящее удовольствие».