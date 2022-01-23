Як передає Politeka.net, в Instagram "Голос країни" повідомили важливу новину.

"Який сюрприз для учасників і глядачів. Вперше за всю історію української версії шоу, в "Голосі країни" з'явилося п'яте подвійне тренерське крісло, яке зайняла команда "Другого шансу" — народний тренер Андрій Мацола @matsola.andriy і артистка Олександра Зарицька, вона ж KAZKA", - підписали фото автори аккаунта.

Тепер Зарицька і Мацола зможуть дати другий шанс учасникам шоу, до яких не повернулися тренери. Також вони зможуть врятувати тих учасників, які вибули на якомусь з етапів проекту. Команда "Другого шансу" буде боротися за перемогу в шоу нарівні з іншими учасниками.

Як відомо, у 2014 році Олександра Зарицька і сама була учасницею шоу, але не пройшла етап "Нокаути".

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