Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Александр Стоянов рассказал, как чувствует себя в роли продюсера.

«Казалось бы, что для балетных артистов может значить это слово, кроме как побитый гастрольный рекорд Нуриева. Для балетного продюсера — это количество солистов и кордебалета, которые могут выступать одновременно в разных странах. С этого года у нас уже параллельно проходят 2 тура, а на следующий год подписан контракт на 3 параллельных тура в одно и тоже время», - похвастался Стоянов.

Он отметил, что артисты хотят работать с ним, потому что, чаще всего, талантливые люди не пробивные. Они трудятся и ждут, когда их заметят.

«Мы даём возможность талантливым и трудолюбивым показать себя в деле. Несколько дней я наблюдаю за самыми талантливыми артистами на классике и репетициях, а потом даю шанс повысить свой уровень в градации партий», - рассказал Стоянов о подборе артистов.

В комментариях ему оставили много отзывов.

«Как прекрасно! Вы умнички», «Благодаря Вам молодые таланты могут расправить крылья! Вы молодцы!», «Какая гордость за все, что Вы делаете!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Александр Стоянов рассказал, чем они с женой займутся: "Уладили ситуацию".

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