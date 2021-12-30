Як пише Politeka.net, Стоянов - прем'єр Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка. Він виступає в парі зі своєю зірковою дружиною Кухар і разом з нею бере участь у багатьох постановках.
Напередодні свят у артистів виникла проблема: їхні виступи опинилися під загрозою. Однак, в новому пості Стоянов повідомив, що їм вдалося все залагодити.
"Друзі! Радий повідомити, що ми владнали ситуацію і 31 Грудня (завтра) танцюємо з Катериною дві вистави! "Лускунчик" в Жовтневому - 11:30. У Національній Опері України-17:00! До зустрічі! Проведемо разом 2021 рік", - написав танцюрист.
Його дружина також не залишилася осторонь.
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"Проводжаємо завтра рік, що минає разом з вами!", - написавши Кухар у сториз.
Тепер пару чекає вельми зайнятої Новий Рік.
Нагадаємо, чоловік Катерини Кухар розкрив секрет їхнього знайомства.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар поруч зі Стояновим розохотила ведучу «Танців з зірками» Онуфрійчук.
Також Politeka писала, що Катерина Кухар розповіла, як втратила багаж у літаку, і ледь не зірвала виступ.