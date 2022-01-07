Чоловік відомої української балерини та судді шоу "Танці з зірками" Катерини Кухар Олександр Стоянов полетів на зимові свята в Монако та привітав українців зі святом.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram чоловік судді шоу "Танці з зірками" та прими-балерини Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка Катерини Кухар артист балету Олександр Стоянов привітав українців зі святом Різдва Христового.

"З Різдвом, друзі!✨🎄 Нехай світ завжди буде відкритий вашим ідеям та творчим поривам! Живіть - танцюючи! Насолоджуйтесь! Отримуйте в безрозмірних кількостях щастя, кохання, тепло та турботу! І нехай завжди все взаємно!", - написав Стоянов.

Судячи з геолокації, Стоянов полетів на зимові свята в Монако та відпочивав у відомому районі Монте-Карло. Чоловік Кухар був одягнутий в бежевий спортивний костюм.

"З Різдвом!🎄🎄🎄🎄🎉🎉🎉🎊🎊🎊✨✨✨✨Ви завжди надихаєте🙏🏻🙏🏻🙏🏻Дуже красиве поєднання ялиночки🎄 та пальми 🌴🌴🌴🌴🌴🌴😍😍😍😍", "Ооо Монако привіт🎄🥂", "З Різдвом 🎄 Вас 😍всіх Благ Вам ❤️", "З Різдвом Вас, Олександре!", - написали в мережі.

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Нагадаємо, що Кухар з чоловіком вирішили покинути Україну, несподівана заява: "Залишилося тільки одне питання...".

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