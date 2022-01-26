Известная украинская певица и телеведущая, кума DZIDZIO Ольга Цибульская засветилась в массажном кабинете и рассказала, как ее удивил вопрос администрации.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Ольга Цибульская поделилась сторис, на которой лежала на кушетке, прикрывшись одним полотенцем. Певица решила поделиться с поклонниками интересной историей.

«Пришла на массаж, а меня спрашивают, не буду ли я против, если специалист будет мужчина. Я удивилась, почему нужно быть против, если для меня это ок. А вас не пугает мужчина-массажист, мужчина-стоматолог. Кстати, врач, который принимал у меня роды, тоже был мужчина», - поделилась своими впечатлениями артистка.

Отметим, что Ольга Цибульская очень активно ведет свои социальные сети и обсуждает с фанатами многие моменты из своей личной жизни. Артистка часто показывает себя без макияжа, а также в разных нестандартных ситуациях.

В свежих сторис она показала, как ест хлеб с кремом.

«Первый день критических дней. Понять и простить», - пошутила она.

Напомним, что Оля Цибульская пошла на эффектную смену имиджа: "Голосуем...".

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