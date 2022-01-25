Як пише Politeka.net, 25 січня у Олі Цибульської відбувся концерт у Києві, який також знімали для її подальших проектів. Красуня довго готувалася до заходу і придумала ефектний образ.
Співачка показала, як перед концертом їй прилаштовували накладні коси.
"Їм сир і ростуть коси. Хто думав - як би так зробити, щоб росли коси? Їсти сир і запивати кавою", - пожартувала співачка.
Також вона поділилася кадрами, зробленими за лаштунками перед заходом.
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"15 секунд вайба сьогоднішньої зйомки тобі. Спасибі всім, чиї очі і оплески мене гріли на концерті", - підписала відео Цибульська.
Відзначимо, що Оля Цибульська прославилася після перемоги в "Фабриці зірок". Пізніше вона вирішила спробувати себе в якості телеведучої. Вона була ведучою на різних популярних українських проектах, а зараз веде шоу на одному з музичних телеканалів.
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