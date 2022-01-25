Українська співачка Оля Цибульська, яка є кумою соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми, похвалилася своїм новим образом, створеним для концерту.

Як пише Politeka.net, 25 січня у Олі Цибульської відбувся концерт у Києві, який також знімали для її подальших проектів. Красуня довго готувалася до заходу і придумала ефектний образ.

Співачка показала, як перед концертом їй прилаштовували накладні коси.

"Їм сир і ростуть коси. Хто думав - як би так зробити, щоб росли коси? Їсти сир і запивати кавою", - пожартувала співачка.

Також вона поділилася кадрами, зробленими за лаштунками перед заходом.

"15 секунд вайба сьогоднішньої зйомки тобі. Спасибі всім, чиї очі і оплески мене гріли на концерті", - підписала відео Цибульська.

Відзначимо, що Оля Цибульська прославилася після перемоги в "Фабриці зірок". Пізніше вона вирішила спробувати себе в якості телеведучої. Вона була ведучою на різних популярних українських проектах, а зараз веде шоу на одному з музичних телеканалів.

Нагадаємо, що Оля Цибульська показала рідкісне фото з чоловіком і відповіла на питання про розлучення: "задушити...".

Як повідомляла Politeka, Цибульська поділилася рідкісними кадрами з репетиції: "з нами соромно, але...".

Також Politeka писала, що Цибульська пішла на кардинальну зміну іміджу, несподівані кадри: "голосуємо...".