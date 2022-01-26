Бывшая солистка группы "НеАнгелы", певица Виктория Смеюха, которая сейчас наслаждается отдыхом на Мальдивах, впечатлила детским фото.

Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха активно занялась сольной карьерой после того, как стало известно о распаде группы «НеАнгелы». Как известно, Смеюха и Слава Каминская выступали вместе 15 лет, но в последнее время их отношения настолько испортились, что продюсер принял решение о роспуске коллектива.

Обе артистки сразу же занялись сольными проектами. Виктория Смеюха успела засветиться в нескольких телевизионных шоу, после чего выпустила первую песню. Впрочем, от отдыха звезда отказываться не намерена, поэтому почти сразу после новогодних праздников она отправилась отдыхать на Мальдивы. Судя по социальным сетям красотки, отдыхает она там не одна, а с новой любовью. Виктория делится яркими кадрами, впечатляя своей фигурой.

В этот раз она поделилась архивным кадром, показав себя маленькой. На фото видно, что натуральный цвет волос певицы – светло-русый.

Напомним, что Смеюха сняла верх купальника ради ярких кадров на Мальдивах: "Милый, еще одно...".

Еще Politeka писала, что Смеюха похвасталась фигурой в яркой маечке: кадры.

Также Politeka сообщала, что Смеюха в купальнике устроила смелую фотосессию на Мальдивах: "Девушка-огонь".