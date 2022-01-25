Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха вже довгий час відпочиває за кордоном. Судячи з її постів, туди вона вирушила з коханим, якого поки що приховує від публіки. Втім, свої почуття емоційна артистка приховувати не може, тому її пости і розповіді виглядають вельми романтично.

Цього разу Вікторія поділилася яскравим кадром, зробленим на заході. Вона була одягнена в яскраву маєчку і шорти. Наряд підкреслив ідеальну фігуру співачки.

Смеюха поцікавилася у шанувальників, що для них означає любов – відданість або підтримка. Після вона розповіла, що любов означає для неї особисто.

«Коли нам подобається довго бути поруч, торкатися один одного, коли ми стаємо сприйнятливі до жестів, поведінки, слів, запаху партнера, ми знаємо, що любимо», - поділилася своїми почуттями Вікторія.

Нагадаємо, що Смеюха зустріла щасливий "знак" на відпочинку: "До діток".

Як повідомляла Politeka, Смеюха в ефектному купальнику влаштувала сміливу фотосесію на пляжі: "дівчина-вогонь".

Також Politeka писала, що Смеюха скинула верх купальника заради ефектної фотосесії: "милий, ще одне...".